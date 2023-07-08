إطلاق بطولة جديدة بين بطلَيْ أوروبا وأمريكا الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 8:50 مساءً

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) واتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" (CONMEBOL) اليوم الجمعة بطولة (تحدي الأندية) الجديدة، التي تجمع بين بطل الدوري الأوروبي إشبيلية الإسباني، والفائز بكأس سودامريكانا إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري. ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الاتحادَيْن. وستقام النسخة التجريبية من البطولة في الـ19 من الشهر الجاري بملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية. وقال الكونميبول في بيان إن "تحدي الأندية مباراة واحدة تقام على مدار 90 دقيقة. لا يوجد وقت إضافي؛ لذا إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يُحتكم مباشرة لركلات الترجيح". وأضاف: "سيحصل الفائز على درع وميداليات مصممة خصيصًا للمناسبة". وتحمل هذه النسخة اسم (أنطونيو بويرتا الثاني عشر) تكريمًا لذكرى لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في 2007 عن عمر 22 عامًا بعدما تعرَّض لأزمة قلبية.

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