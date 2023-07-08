"فيرمينو" يشارك في أول حصة تدريبية مع الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 9:05 مساءً

شارك النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أمس الجمعة في أول حصة تدريبية له مع ناديه الجديد (الأهلي) عقب انضمامه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حُر قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي. كما شارك الدولي السعودي عبدالله عطيف مساء أمس الجمعة في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق منذ انضمامه للأهلي قادمًا من الهلال. ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول تدريباته مساء أمس الجمعة بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادًا للموسم الجديد. واشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية، وجُمل تكتيكية، ومناورة فنية. وتابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة شركة نادي الأهلي الدكتور خالد العيسى.

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