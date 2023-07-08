انت الان تتابع "الراشد" يحتفل بزواجه في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالعزيز بن محمد الراشد مساء البارحة بمناسبة زواجه إلى كريمة الشيخ إبراهيم السلطان بالرياض.

"الخليج 365" تهنئ العروسَين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الراشد" يحتفل بزواجه في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.