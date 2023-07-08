انت الان تتابع رابطة حقوق الإنسان تندّد بالتمييز العنصري ضد أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته بـ "تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء"، رافضة ما يتعرّضون له من "تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات".

واستنكرت الرابطة، في بيان صادر عنها، الجمعة، ما قالت إنها "حملات تحريض وخطاب عنصري مغذٍ للكراهية ضدّ مهاجري جنوب الصحراء، وصمت السلطات تجاهه وانخراطها فيه في عديدٍ الأحيان".

بهذه الكلمات بدأ أحمد آدم عطية، وهو سوداني يدير مركزاً خدمياً للاجئين من أبناء بلاده في مصر، وعبّرت عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية - الليبية، معتبرة أن ذلك في حالة حصوله يمثل تهديداً صريحاً للمنقولين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان".

ودعت السلطات إلى الكف فوراً عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، مثل اتفاقية جنيف 1951، والميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.

وأكّدت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ولا بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوروبي تنفيذاً لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وخدمة لمصالح حكومات يمينية متطرفة ذات توجهات وبرامج انتخابية عنصرية؛ إحدى ضحاياها المهاجرون التونسيون أنفسهم، مطالبة بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.