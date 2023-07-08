انت الان تتابع رابطة حقوق الإنسان تندّد بالتمييز العنصري ضد أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
8 يوليو, 2023, 7:19 صباحاً
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته بـ "تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء"، رافضة ما يتعرّضون له من "تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات".
واستنكرت الرابطة، في بيان صادر عنها، الجمعة، ما قالت إنها "حملات تحريض وخطاب عنصري مغذٍ للكراهية ضدّ مهاجري جنوب الصحراء، وصمت السلطات تجاهه وانخراطها فيه في عديدٍ الأحيان".
بهذه الكلمات بدأ أحمد آدم عطية، وهو سوداني يدير مركزاً خدمياً للاجئين من أبناء بلاده في مصر، وعبّرت عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية - الليبية، معتبرة أن ذلك في حالة حصوله يمثل تهديداً صريحاً للمنقولين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان".
ودعت السلطات إلى الكف فوراً عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، مثل اتفاقية جنيف 1951، والميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.
وأكّدت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ولا بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوروبي تنفيذاً لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وخدمة لمصالح حكومات يمينية متطرفة ذات توجهات وبرامج انتخابية عنصرية؛ إحدى ضحاياها المهاجرون التونسيون أنفسهم، مطالبة بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
وقال البيان "إن مدينة صفاقس تشهد منذ أيام حالة من الاحتقان الشديد بخصوص المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وصلت إلى حد المواجهات العنيفة مع سكان المدينة تسبّبت في وقوع ضحايا من الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة حقوق الإنسان تندّد بالتمييز العنصري ضد أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.