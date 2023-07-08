"متحدث المرئي والمسموع": انخفاض الشكاوى على المحتوى في منصات التواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد المتحدث باسم هيئة الإعلام المرئي والمسموع عمر أبو بكر؛ أن "موثوق" أسهم في تقويم بعض المحتويات لدى طالبي الترخيص، ولوحظ انخفاض الشكاوى على المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أبو بكر؛ في تصريحات تلفزيونية: الآن مرَّ على إطلاق الترخيص أقل من عام، ولوحظ تدنٍ كبيرٍ في تلقي الشكاوى من الجمهور حول الإعلانات التي تُقدَّم بمنصات التواصل.

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