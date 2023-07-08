أحزمة ناسفة للتفجير.. مسلحون يهاجمون مركز شرطة إيرانيًّا ويقتلون رجلَيْ أمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 7:39 صباحاً

شنّ مسلّحون هجومًا على مركز للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية، اليوم السبت، أدّى إلى مقتل عنصرين من الأمن خلال الاشتباك مع المهاجمين. ووفقًا للادّعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أسفر الهجوم حتى الآن عن مصرع شخصين؛ أحدهما جندي، والآخر من كوادر الشرطة. وذكرت وكالة "فارس" أن عددًا من المسلّحين هاجموا صباح اليوم السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان. وكان المهاجمون يرتدون أحزمةً ناسفة؛ حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسَيهما.

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