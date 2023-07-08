مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في إعادة طفل إلى حياته الطبيعية بعد استئصال ورم كبير بالدماغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 8:02 صباحاً

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، عبر فريق طبي متخصّص في جراحات المخ والأعصاب، في إنقاذ طفلٍ يبلغ من العمر عامين، عانى ضعف الوعي وألماً في الرأس مع نقص في الشهية وشعورٍ بالخمول المتكرّر. وأوضح الدكتور عبدالرزاق العوجان؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة، أن الطفل وصل إلى وحدة الطوارئ بالمستشفى برفقة ذويه وهو في حالة حرجة جداً، ونوبة من البكاء المتواصل، حيث تمّ إخضاعه مباشرة للكشف السريري، تبعه إجراء أشعة مقطعية (C.T Scan) على الرأس، وتبيّن وجود ورم كبير ضاغط على الفص الأيسر من الدماغ، واحتباس في البطينات الدماغية، إضافة إلى تجمُّع سوائل كثيرة. وأضاف د. العوجان، على الفور تمّ تحويل الطفل إلى العناية المركزة للأطفال (PICU)، وإخضاعه لفحص بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ، وكذلك كامل الحبل الشوكي، وأكّدت النتائج وجود الورم وحاجة الطفل إلى التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياته، حيث وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية الحثيثة على مدار الساعة. وأفاد بأن العملية استغرقت 3 ساعات وتمّ فيها عمل فتحة صغيرة بالجمجمة لاستئصال الورم الدماغي بالكامل، بوساطة الميكروسكوب الجراحي (pentero)، والاستفادة من نظام الملاحة العصبية المتطور، للحفاظ على أجزاء الدماغ الحيوية من التأثر. وأشار د.العوجان؛ إلى أن العملية تكللت بالنجاح، بفضلٍ من الله، إذ نُقل الطفل إلى العناية المركزة بعد العملية وهو في حالة مستقرة، وبعد ساعاتٍ تمّ إجراء أشعة بالرنين المغناطيسي للدماغ وأبانت النتائج نجاح استئصال الورم كاملاً، وزوال الخطر وانتهاء المضاعفات، ولله الحمد، كما تمّ رفع جهاز التنفس الاصطناعي عن الطفل بعد تماثله للشفاء، وعودة الوعي إليه بصورة كاملة وتحويله إلى جناح التنويم لاستكمال العلاج، وفي اليوم السابع خرج من المستشفى وهو في أحسن حال. وفي ختام حديثه، قال الدكتور عبدالرزاق العوجان؛ إن أورام الدماغ، هي ثاني أكثر الأورام شيوعاً لدى الأطفال، ومن خصائصها التسبّب في نوباتٍ من الصداع لديهم، وهي من الأعراض الواجب الاهتمام بها وأخذها بجدية من قِبل الأهل، وضرورة زيارة الطبيب المختص في حال حدوثها، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامتهم.

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