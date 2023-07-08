"المرور" يحذّر: زيادة حمولة الركاب عن العدد المحدّد برخصة السير مخالفة خطيرة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المرور السعودي من أن وجود عدد ركاب يزيد على الحمولة المقررة للمركبة، يعرّضهم لأخطار عديدة، أبرزها عدم توافر وسائل السلامة كحزام الأمان.

وأوضح "المرور" في معلومة توعوية نشرها اليوم، أن نقل عدد من الركاب يزيد على المحدّد في رخصة السير يعد مخالفة مرورية غرامتها تراوح بين 1000 و2000 ريال.

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