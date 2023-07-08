انت الان تتابع خلال أسبوع.. ضبط 9305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 11 /12/ 1444هـ؛ الموافق 29 /6/ 2023م، حتى 17 /12/ 1444هـ؛ الموافق 5 /7/ 2023م، عن ضبط (9305) مخالفين؛ منهم (5168) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2864) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1273) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (699) شخصًا؛ (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(68%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (53) شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتمّ ضبط (11) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33339) وافداً مخالفًا، منهم (27600) رجل، و(5739) امرأة.

وتمّت إحالة (25497) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2616) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (5062) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.