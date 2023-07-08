"الزراعة": الحرص على تنظيم ري "الحمضيات" يقيها تعفن الجذور والتصمُّغ

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوكالة الزراعة، المزارعين، إلى الحرص على تنظيم عملية الري لتوفير احتياجات أشجار الحمضيات من المياه دون تعرُّضها للإصابة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "أخي المزارع؛ تحتاج أشجار الحمضيات إلى كميات كبيرة من المياه خلال شهر يوليو، فاحرص على تنظيم عملية الري لتوفير احتياجات الأشجار من المياه دون تعرُّضها للإصابة بتعفن الجذور أو بالتصمُّغ".

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