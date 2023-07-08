"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 243 سلة غذائية في مدينة بورتسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 10:41 صباحاً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 243 سلة غذائية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 950 فرداً. يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان؛ تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك. من جهة ثانية، قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 1587 مستفيداً خلال الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 2023م، وذلك بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 592 مستفيداً، وعيادة الباطنية 369 مستفيداً، وعيادة الأطفال 313 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 108 مرضى، وعيادة النساء والولادة 198 حالة، وقسم التوليد 7 حالات. وفي مجال الخدمات المرافقة، أجرى قسم المختبر 310 فحوصات مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 101 فرد، والصيدلية 1327 مستفيداً، وعيادة الإحالة الطبية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 59 مستفيداً، والملاحظة 690 مستفيداً، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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