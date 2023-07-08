مدير تعليم مكة يواصل جولاته التفقُّدية استعدادًا للعام الدراسي

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل مديرُ عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد المدخلي، القيامَ بجولاته التفقدية على عدد من المدارس؛ استعدادًا للعام الدراسي.

وقام "المدخلي" بجولة، صباح اليوم، في إطار خطة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ للمباني المدرسية التي تشهد عمليات تهيئة للتحول لاستقبال طلبة الطفولة المبكرة.

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