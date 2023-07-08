انت الان تتابع الإمارات تسجّل هزّة أرضية بقوة 3.2 درجات.. دون تأثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 10:51 صباحاً

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم، هزّة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر في منطقة "ضدنا". وأفادت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" في الإمارات، بأن الهزّة وقعت عند الساعة 10:51 صباحًا، شعر بها بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة دون أن يكون لها أي تأثير. وأشارت إلى أن مركز الهزّة كان على عمق 5.0 كم.

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