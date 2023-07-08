فيديو طريف.. إهانة شديدة للص أمريكي في صالون تجميل

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8 يوليو, 2023, 11:18 صباحاً
تعرّض لصّ لإهانة شديدة، حين دخل صالونًا للتجميل بولاية جورجيا الأمريكية، بهدف سرقة رواد الصالون من النساء، لكنه فشل فشلًا ذريعًا، حين تجاهل الجميع اللصّ؛ مما جعله يخرج وقد شعر بالخزي والمهانة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الغريب بعد ظهر يوم 3 يوليو الجاري، في صالون لطلاء الأظافر، بطريق بيدموند في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.
ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، دخول شابّ إلى الصالون وهو يرتدي تيشيرت أسود وقبعة ونظارة، وقد وضع يده في حقيبة؛ ربما لإيهام الآخرين أنه يحمل سلاحًا، وما أنْ دخل حتى أخذ يصرخ في النساء الجالسات من الزبائن والموظفات: "انبطحن على الأرض!.. أعطوني أموالكن".
لكن اللصّ فوجئ بأغرب ردّ فعل؛ فقد واصلت النساء ما يقمن به في صمت، ودون أن يهتزّ لإحداهن جفن.
وبعدها تحرك الشاب نحو الموظف الواقف خلف مكتب الكاشير، وواصل تهديداته، لكن الموظف المشغول واصل الرد على الهاتف.
فعاد الشابّ للنسوة الجالسات، وهنا نهضت إحداهن وخرجت من باب الصالون، فأمسك اللص بهاتفها الجوال.
وبعدها وقف اللصّ في منتصف المكان وقد ملأتْه الحيرة والشعور بالفشل والمهانة، فخرج دون أن ينطق بكلمة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن شرطة أتلانتا: أن اللص انطلق بسرعة في سيارة فضية، وطلبت من مشاهدي الفيديو المساعدة في تحديد هوية المشتبه به.
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