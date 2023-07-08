اليمن.. مشروع الإمداد المائي يضخّ 800 ألف لتر مياه في الحديدة خلال أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 3023م، ضخّ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخّ 441.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي؛ حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

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