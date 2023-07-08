"الأرصاد" تنبه من أمطار خفيفة إلى متوسطة على جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 1:29 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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