انت الان تتابع وفد أوروبي يزور جنين.. و"بورغسدورف": إسرائيل لم تُمَيّز بين العسكريين والمدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 1:31 مساءً

تَفَقّد وفد دبلوماسي أوروبي اليوم (السبت)، مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، بعد تعرضه الأسبوع الماضي لعملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمرت يومين. وضم الوفد نحو 30 ممثلًا لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وشملت زيارته تفقد الأضرار في مخيم جنين، والاطلاع على سير العمل في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، في تصريحات للصحافيين خلال الزيارة، الاستخدامَ المفرط للقوة من إسرائيل، خلال هجومها على مخيم جنين. وأوضح "بورغسدورف" أن الوفد الدبلوماسي اطلع على حجم الأضرار والدمار الناتج عن الهجوم الإسرائيلي، واستمع لشهادات بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان، وعرقلة إسعاف المصابين. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: "لاحظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي، ولم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي". وأضاف: "نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضرار التي حدثت، وما نحتاج للقيام به ليس تحقيق الاستقرار فقط؛ بل كذلك الحفاظ على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والاحتياجات الإنسانية".

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