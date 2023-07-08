"تركي بن طلال" يؤكد أهمية "موسم صيف عسير 2023" في إبراز الصورة المشرقة للمملكة كوجهة سياحية عالمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 1:33 مساءً

وسط أجواء ممطرة ومفعمة بالفرح والترحيب؛ أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها "موسم صيف عسير 2023"، تحت شعار "بارد ممطر صيفًا"، والذي يتضمن العديد من البرامج الترفيهية الشيقة والسياحية الممتعة التي تستمر حتى 1 سبتمبر 2023م. وأكد الأمير تركي بن طلال، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية هذا الموسم في استقطاب المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها لزيارة منطقة عسير والاستمتاع بتراثها العريق، وطبيعتها الساحرة، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة للعالم الخارجي كوجهة سياحية عالمية؛ فضلًا عن دوره في تنمية السياحة الداخلية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات الرائدة في المملكة التي تسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأعرب أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها “موسم صيف عسير 2023”، عن بالغ شكره وتقديره لشركاء النجاح، وللهيئة السعودية للسياحة؛ لدعمها اللامحدود، وتعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية والخاصة لإطلاق هذا الموسم بصورة مثالية رائعة، وببرامج ترفيهية ممتعة تناسب جميع فئات المجتمع، وتتضمن حفلات موسيقية، ومغامرات رياضية، وفعاليات ثقافية، بالإضافة إلى المتنزهات الطبيعية وغيرها. وتتوفر جميع تفاصيل "موسم صيف عسير 2023م" على منصة فعاليات السعودية SAUDIEVENTS.SA

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