غدًا.. إغلاق جسر طريق الملك عبدالعزيز "طريق الميناء تقاطع طريق الملك فهد" بالدمام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 1:56 مساءً

تغلق أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، غدًا، جسر طريق الملك عبدالعزيز (طريق الميناء تقاطع طريق الملك فهد بالدمام)؛ للقيام بأعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة وصيانة الحواجز الخرسانية؛ وذلك ضمن جهودها لتحسين أداء جودة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة. وأفادت الأمانة بأن أعمال الصيانة تستمر عشرة أيام، سيغلق خلالها الجسر في الاتجاهين، ويتم تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر للسماح باستمرارية الحركة.. وفيما يخص طريق الملك فهد المحلي للقادمين من الدمام والمتجه إلى طريق الميناء، ستحول الحركة المرورية إلى شارع 42 ثم الاتجاه إلى شارع 11 حتى الوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز. كما ستحول الحركة المرورية لطريق الملك فهد المحلي للقادمين من الخبر والمتجه إلى طريق الميناء، شارع سلمان الفارسي، ثم الاتجاه إلى شارع الحسن البصري حتى الوصول إلى طريق الميناء. وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع أداء الطرق بما يحقق بدوره أهداف جودة الحياة؛ داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، خلال هذه المدة، مع الاتصال على مركز البلاغات 940 في حال وجود أي ملاحظات.

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