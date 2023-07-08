انت الان تتابع "وقاء": أكثر من 213 ألف مستفيد من حملة "جزلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 1:58 مساءً

أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، أن عدد المستفيدين من حملة "جزلة" التي أطلقها المركز؛ بلغ أكثر من 213 ألف مستفيد. وبيّن المركز أن الحملة هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، من خلال مشاركة فِرَق الحج البيطرية في خدمة حجاج بيت الله، وقيامهم بعمليات الرقابة وفحص المواشي؛ للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات اللازمة عند اختيار الأضحية. وأشار "وقاء" إلى أن منطقة الرياض تَصَدرت جميع المناطق في الاستفادة من حملة "جزلة" بـ31.400 مستفيدًا، يليها منطقة القصيم بـ24.400 مستفيدًا، ثم منطقة الباحة بـ22.415 مستفيدًا، ثم بقية مناطق المملكة. وشدد المركز على أن تكون حملة "جزلة" وما نتج عنها من أرقام على مستوى المملكة بدايةً لتعويد مربي الماشية على التعامل مع الفِرَق البيطرية لإعطاء اللقاحات اللازمة للحيوانات المريضة كبرنامج استراتيجي يهدف إلى المحافظة على صحة الحيوان والإنسان، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد "وقاء" أهمية الاستفادة من مخرجات حملة "جزلة"؛ لتطوير العمل البيطري في حياة الحيوان، وأهمية تعاون مربي الماشية والمواطن والمقيم مع مثل هذه الحملات التوعوية، والاستفادة من اللقاحات المتوفرة؛ للحفاظ على مكتسباتنا الغذائية، واعدًا بدراسة مخرجات الحملة لتطويرها مستقبلًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "وقاء": أكثر من 213 ألف مستفيد من حملة "جزلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.