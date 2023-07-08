روسيا: تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية "دليل ضعف"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 2:37 مساءً

وصفت "روسيا اليوم" (السبت) قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، بأنه "دليل ضعف". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "إن القرار الأمريكي الذي تم إعلانه أمس؛ هو عمل ناتج عن يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تم الترويج له كثيرًا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت: "لن يؤثر القرار على مسار الأعمال العسكرية لموسكو".

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