انت الان تتابع "بيليتش" مدربًا للفتح.. من بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 2:40 مساءً

أعلن نادي الفتح، السبت، عن التعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش ليكون مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل. ونشر نادي الفتح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش. وسبق لـ"بيليتش" أن قاد تدريب منتخب كرواتيا وبشكتاش التركي ووست هام يونايتد وواتفورد ووست بروميتش ألبيون في إنجلترا، بجانب تجربته الأخيرة مع الاتحاد. من جانبه قال المدرب الكرواتي: "أنا سعيد فعلًا بأن أكون جزءًا من عائلة نادي الفتح، لديّ ذكرى رائعة في السعودية والدوري السعودي خصوصًا مع الشعب السعودي".

كانت هذه تفاصيل خبر "بيليتش" مدربًا للفتح.. من بداية الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.