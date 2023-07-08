انت الان تتابع "دي خيا" يودع مانشستر يونايتد.. قال: حان الوقت لخوض تجربة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 3:01 مساءً

أعلن ديفيد دي خيا، رحليه عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده، حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير الفريق الأحمر، السبت. وأضاف دي خيا في حسابه انستجرام: «كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ حضوري إلى هنا، لم أعتقد أننا سنحقق هذه النجاحات سويًا حين غادرت مدريد». وأضاف الحارس الإسباني: «الآن حان الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان جديد».

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