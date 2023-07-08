الرشيدي يحتفل بزواج ابنه "إبراهيم"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعد إبراهيم الرشيدي، بزواجه ابنه الأكبر "إبراهيم" في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بحائل، وسط حضور عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.

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