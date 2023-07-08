انت الان تتابع الصحة السودانية: 22 قتيلًا في قصف جوي للجيش على أم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أن 22 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات في قصف جوي شنه الجيش على مدينة أم درمان؛ بحسب ما أوردته "رويترز".

من جهة أخرى، تشارك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية "مولي فيي" في اجتماعات اللجنة الرباعية لـ"الإيقاد" في أديس أبابا الاثنين المقبل، بشأن الحرب في السودان.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السودانية: 22 قتيلًا في قصف جوي للجيش على أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.