انت الان تتابع النصر يواصل تحضيراته في معسكر البرتغال.. و"العقيدي" ينخرط في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 4:23 مساءً

انضم حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، نواف العقيدي، لمعسكر الأصفر الجاري في مدينة فارو البرتغالية، وفقاً لما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي العاصمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، السبت. نواف العقيدي حارس مرمى فريق النصر ويواصل أصفر العاصمة تحضيراته، تحت إشراف البرتغالي لويس كاسترو، الذي فرض تمارين بدنية وفنية على محطات متنوعة، ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يواصل تحضيراته في معسكر البرتغال.. و"العقيدي" ينخرط في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.