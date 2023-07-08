انت الان تتابع الإيفواري "ويلفريد زاها" يرفض عرضًا ضخمًا من النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 6:07 مساءً

كشفت شبكة "RMC Sport" الفرنسية عن رفض الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق، عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي، للتعاقد معه بالموسم الصيفي الحالي. ووفقًا للشبكة الفرنسية فإن زاها رفض عقدًا من النصر لمدة 3 سنوات براتب قدره 20 مليون يورو، لكل موسم. وأفادت أيضًا بأن المفاوضات بين الطرفين لم تغلق بالكامل، فالنادي السعودي لا يزال يأمل في إقناعه، وربما يقدم له عرضًا أعلى. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن "ويلفريد زاها" أيضًا رفض عرضًا من الاتحاد بقيمة 9 ملايين يورو، رغبة في الاستمرار في الملاعب الأوروبية. وانتهى عقد ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عامًا، مع كريستال بالاس في أول يوليو الجاري، الذي يلعب له منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 22 مليون يورو.

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