انت الان تتابع "لم تُكشف هوياتهم".. مقتل 6 أمريكيين في تحطُّم طائرة جنوب كاليفورنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 6:07 مساءً

قُتل ستة أمريكيين نتيجة سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا اليوم السبت. ولم يُكشف عن هويات القتلى في الحادث، بحسب ما أفادت "أسوشيتد برس". واشتعلت النيران في الطائرة، وفي قرابة فدان من الأرض الزراعية، بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا. وأظهرت لقطات فيديو الطائرة محترقة تمامًا ومتفحمة وسط الحقول، فيما كانت سيارات الشرطة متمركزة في موقع الحادث. وذكرت محطة "كيه تي إل إيه" أن الرحلة غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل. ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا "سي 550". وتحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

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