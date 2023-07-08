انت الان تتابع روسيا تنتقد تركيا لإطلاقها سراح قادة أوكرانيين محتجزين لديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 8 يوليو, 2023, 6:43 مساءً

وجهت روسيا انتقادات شديدة إلى تركيا اليوم (السبت)، لإطلاقها سراح قادة أوكرانيين كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق مع روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى، بعد إطلاق سراح قادة محتجزين لكتيبة أوكرانية دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبل جنوبي شرقي أوكرانيا"، وفقًا لـ"ريا نوفوستي". وأضاف "بيسكوف": "إنه بموجب شروط تبادل الأسرى، كان المفترض أن يبقى المقاتلون في تركيا حتى نهاية الحرب". وأشار إلى أن روسيا لم تُبلغ بإطلاق سراحهم.

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