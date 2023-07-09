طقس مستقر وحار إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 5:14 صباحاً

يكون الطقس حارًّا نسبيًّا في الجبال العالية؛ فيما يكون الطقس شديد الحرارة في باقي المناطق. وتهطل زخات متفرقة من الأمطار تكون رعدية في بعض الأوقات بعد الظهر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وربما الباحة. وتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار على جازان.

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