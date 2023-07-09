انت الان تتابع "المرور": سقوط مركبة من جسر التوحيد بجازان وإصابة قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - باشر مرور منطقة جازان، حادث مركبة انحرفت عن مسارها؛ ما أدّى إلى سقوطها من جسر التوحيد.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: باشر مرور منطقة جازان حادث مركبة انحرفت عن مسارها؛ ما أدّى إلى سقوطها من جسر التوحيد، ونتجت عن الحادث إصابة قائدها، وتمّ استكمال الإجراءات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور": سقوط مركبة من جسر التوحيد بجازان وإصابة قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.