انت الان تتابع وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 5:44 صباحاً

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى نهاية أمس (السبت)، 222114 حاجًّا من عدة جنسيات قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين. ونوّهت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بأن إجمالي الوصول بلغ 22351 حاجًّا، وصل منهم 20328 حاجًّا إلى محطة استقبال الهجرة عبر 526 رحلة؛ بينما استقبل مركز حجاج البر 491 حاجًّا عبر 30 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1532 حاجًّا عبر 44 رحلة. وأشارت إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجًّا؛ فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجًّا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، كما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجًّا.

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