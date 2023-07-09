"الجوازات": قبل السفر إلى دول التعاون الخليجي تأكّد من سلامة "الهوية الوطنية"

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محمد بن مسعود - الدمام - نصحت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكّد من سلامة بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت "الجوازات" أن الراغبين في السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية يجب عليهم التأكّد من سلامتها من التلف.

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