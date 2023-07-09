انت الان تتابع جرب الزبادي.. "الخضيري": ما نأكله يؤثر على عقولنا والبكتيريا مناعة ومزاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 5:54 صباحاً

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن ما نأكله يؤثر على عقولنا، وعلى المزاج والحياة اليومية والهضم والأيض. وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "دراسة (Meta-Analysis) وجدت أن البكتيريا النافعة تقلل من الكآبة وتُحَسّن المزاج". وأضاف: "كما أن دراسات أخرى أشارت إلى أنها ترفع مناعة الجهاز الهضمي وتخفف أعراض القولون العصبي وتخفض الوزن والكوليسترول، وهي موجودة في اللبن الرائب والزبادي".

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