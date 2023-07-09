شكرا لقرائتكم وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى نهاية يوم السبت 222114 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي عدد الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول بلغ 22351 حاجاً، وصل منهم 20328 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة ضمن 526 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 491 عبر 30 رحلة، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1532 حاجاً عبر 44 رحلة.

قد يهمّك أيضاً

عدد الحجاج المغادرين

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجاً.