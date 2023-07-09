جازان.. 3740 زيارة تفتيشية تضبط 1241 منشأة مخالفة في صبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:00 صباحاً

نفّذت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صبيا، ٣٧٤٠ زيارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٣م، على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية، أسفر عنها مخالفة ١٢٤١ منشأة؛ منها ٤٤٥ مخالفة على الأسواق، و٧٩٦ مخالفة صحية، وذلك في إطار رفع نسبة امتثال المنشآت وحفظ وسلامة الأمن والغذاء. وأوضحت الأمانة أن المخالفات تضمنت عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، ورصد التدني في مستوى نظافة بعض البوفيهات والمطاعم، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، بجانب استخدام أدوات في الطهي أو الحلاقة غير آمنة أو نظيفة يتم استخدامها بشكل متكرّر دون مراعاة للوائح والأنظمة. وشدّدت الأمانة على عدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، مؤكدةً أنها ستعمل جاهدة على تكثيف جولاتها خلال الربع الجاري، مشيرة إلى دور المجتمع في الرقابة على تلك المنشآت من خلال العمل على رفع الملاحظات عن طريق الرقم ٩٤٠؛ لتتم مباشرتها حسب الاختصاص.

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