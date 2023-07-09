حفر الباطن.. 600 جولة على الأسواق تنتهي بمصادرة وإتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 624 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 72 كيلو جراماً من المواد الغذائية، و12 لتراً من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت الأمانة أعمال صيانة لعددٍ من الشوارع والأحياء، تضمنت أعمالًا للأرصفة بطول 54 متراً، فيما أزالت 1099 متراً مكعباً من الأنقاض، إضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات، وتنسيق المسطحات الخضراء، فيما أصدرت 13 رخصة وشهادة صحية.

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