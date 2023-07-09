انت الان تتابع إرهاب للعزل.. الخارجية الفلسطينية تدين استمرار اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
9 يوليو, 2023, 7:26 صباحاً
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، وإرهابهم ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم.
وقالت الوزارة في بيان: "إن ما حصل في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار بين قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية، حيث يتدخل جيش الاحتلال، ويطلق النار على المواطنين الفلسطينيين العُزل، إذا ما حاولوا الدفاع عن بلداتهم ومنازلهم وأنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين، ويطلق النار أيضاً للتغطية على جرائم المستوطنين، وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية".
وحذّر البيان، من استمرار الدعوات التحريضية، والقرارات الإسرائيلية الرسمية، لتوزيع مزيدٍ من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك، مطالبة بتحرُّك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
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