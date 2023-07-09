إرهاب للعزل.. الخارجية الفلسطينية تدين استمرار اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

وقالت الوزارة في بيان: "إن ما حصل في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار بين قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية، حيث يتدخل جيش الاحتلال، ويطلق النار على المواطنين الفلسطينيين العُزل، إذا ما حاولوا الدفاع عن بلداتهم ومنازلهم وأنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين، ويطلق النار أيضاً للتغطية على جرائم المستوطنين، وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية".