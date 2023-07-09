انت الان تتابع لمزارعي النخيل.. نصيحة تحصل بها على "اللون الأسود المرغوب للثمرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوكالة الزراعة- مزارعي النخيل، بزيادة نسبة الظل؛ لضمان الحصول على اللون الأسود المرغوب للثمرة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ننصح بتكميم عذوق صنفي الصفاوي والعجوة بأكياس ذات لون أسود".

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