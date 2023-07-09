انت الان تتابع "الضربة الجوية".. تنديد أممي بسقوط 22 قتيلاً مدنياً في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:52 صباحاً

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ بمقتل مدنيين في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، في وقتٍ قال الجيش إنه نفّذ عملية خاصّة ضدّ قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن "غوتيريش" عبّر عن أسفه لما توارد من أنباءٍ عن مقتل أكثر من 20 مدنياً بسبب ضربة جوية في أم درمان. وندّد بمقتل مدنيين بسبب العنف في إقليم دارفور، وعبّر عن قلقه بشأن تجدُّد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إن ثمة تجاهلاً تاماً للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق. وكانت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم قد قالت، السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم وأُصيب العشرات في ضربة جوية نفّذها الجيش في مدينة أم درمان، مع دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع أسبوعها الثاني عشر. وجدّد "غوتيريش" دعوته إلى طرفي النزاع، الالتزام بوقفٍ دائمٍ للأعمال القتالية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية على "فيسبوك"، بأن قوات العمل الخاص، نفّذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضدّ قوات الدعم السريع. وشهدت مدينة أم درمان، خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أنباءٍ عن تحقيق الجيش تقدّماً في المدينة.

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