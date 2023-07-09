انت الان تتابع "تقنيات الواقع الافتراضي في الحرم".. تجربة فريدة تُثري الزوار والقاصدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:55 صباحاً

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية وتقنية الواقع الافتراضي- فرصة التعرف على ما تقدمه الإدارة العامة للمعارض الرقمية من معارض افتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة من خلال استخدام النظارة الافتراضية للتعريف بما يقدم من خدمات وجهود طوال العام في الحرمين الشريفين. وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان بن محمد المسعودي، أن إتاحة تلك التقنيات؛ تأتي ضمن مبادرة "إثراء" التي أطلقتها وكالة المعارض والمتاحف، الهادفة لتحسين التجربة الإثرائية لزوار المعارض بالمسجد الحرام. ولفت "المسعودي" إلى أن هذه التجربة تُعد تَحَولًا نوعيًّا في عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية.. وعَدّ التجربة إضافة رائعة للخدمات التي يقدّمها المسجد الحرام لقاصديه التي تُمَكّنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة تصب في تطوير الخدمات والتقنيات المتوفرة في المسجد الحرام.

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