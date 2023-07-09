تلبيةً لاحتياجات الأهالي.. "الفضلي" يوجّه بفتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار وري المزارع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 8:09 صباحاً

وجّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بفتح بوابات سد وادي قنونا اليوم الأحد؛ تلبية لمطالب الأهالي في قرى بني عيسى وبني زيد، وحاجتهم الماسة لمياه السد؛ لتغذية الآبار وري مزارعهم بسبب قلة الأمطار وحرارة الأجواء. وكان الأهالي قد تَقدموا بطلب لوزير البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات السد للاستفادة من مياهه وسد حاجتهم؛ كون أغلب سكان قرى بني عيسى بمركز سبت الجارة وما حولها يعتمدون بشكل كلي على الآبار الشخصية؛ خاصة في ظل عدم وجود أشياب أو مشاريع توفر لهم المياه الكافية لتغذية منازلهم وتغنيهم عن مياه الآبار التي أغلبها غير مهيأة أو صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي سياق متصل طالب الأهالي بإعادة تأهيل وتشغيل مشروع خزان مياه سبت الجارة المتوقف منذ أكثر من 15 عامًا أو اعتماد أشياب للمركز؛ خصوصًا أن أنابيب نقل مياه السد لا تبعد سوى 50 مترًا عن خزان سبت الجارة التي يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

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