تدشين أضخم شبكة ري للمياه المعالجة 100% ضمن مشروع "الرياض الخضراء"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 8:14 صباحاً

يبدأ اليوم تدشين أكبر شبكة ري على مستوى العالم للمياه المعالجة 100% ضمن مشروع الرياض الخضراء. ويتجاوز طول الشبكة 1350 كم وترفع الطاقة الاستيعابية اليومية من 900 ألف م3، إلى أكثر من مليون و700 م3، يتم ضخها من خلال المياه المعالجة بنسبة 100 عبر الشبكة العملاقة. ويمنح تدشين الشبكة -وفق قناة "الإخبارية"- العاصمة الرياض مزيداً من الزخم والمنافسة؛ لتكون ضمن أفضل 100 عاصمة على مستوى العالم.

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