انت الان تتابع تغريمهما 6 ملايين ريال.. 8 سنوات سجناً لمواطن ووافد لإدانتهما بغسل الأموال والتستر في نشاط "المستلزمات الطبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت النيابة العامة، اليوم، صدور حكم يقضي بسجن مواطن ووافدٍ 8 سنوات، بتهمة غسل الأموال، والتستر في نشاط المستلزمات الطبية.

تفصيلاً، صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنٍ ووافدٍ -من جنسية عربية- بتهمة غسل الأموال والتستر.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجرٍ شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع مُلاك العقارات، وإيداع وتحويل الأموال للشركات.

كما بيّنت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال، وتحويلها إلى خارج المملكة.

وبتفتيش الكيانات التجارية عُثر على متحصلاتٍ لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال، وعدد (5) بطاقات صرّاف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد دفترَي شيكات، وعدد (9) شيكات موقعٍ عليها على بياض.

وأحالت النيابة العامة المتهمَيْن، إلى المحكمة المختصّة، وصدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن كل واحدٍ منهما (4) سنوات، وبغراماتٍ مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.