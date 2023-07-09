انت الان تتابع أجرتها "طبية مكة".. 2600 عملية قلب وأكثر لضيوف الرحمن خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، أكثر من 2600 عملية قسطرة قلبية وجراحة قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام، و768 عملية مماثلة لمرضى من غير الحجاج.

وحددت الإحصائيات الصادرة من المدينة الطبية، أنه تم من غرة شهر ذي القعدة وحتى الـ19 من ذي الحجة، إجراء أكثر من 2600 عملية قلب للحجاج، منها 2460 عملية قسطرة قلبية، كان نصيب الحجاج منها 889؛ بينما تم إجراء 1571 لغير الحجاج.. كما بلغ مجموع عمليات جراحة القلب المفتوح 136 عملية؛ منها 52 عملية للحجاج، و84 عملية لغير الحجاج، وتُجرَى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقف.

وأفادت المدينة الطبية بأنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.