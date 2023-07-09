انت الان تتابع 92 مليون ريال لـ 172 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 10:32 صباحاً

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، شملت دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين، والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة. وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (92.049.939) ريالاً، وذلك لكمية (52.282) طناً، وذلك لـ 172 مزارعاً، تتضمن 22 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم (768.604.719) ريالاً، وذلك لكمية (439.559) طناً، لـ 1435 مزارعاً. يُذكر أن الهيئة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه 673.821 طناً، لـ 2348 مزارعاً.

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