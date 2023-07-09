قصر الحكم.. أمير الرياض يستقبل السفير الأمريكي

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه، بقصر الحكم، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

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