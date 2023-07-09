السياحة والقبالة.. استحداث "9 تخصصات نوعية جديدة" في جامعة الإمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن استحداث 9 تخصصات نوعية جديدة، مؤكدة في الوقت نفسه سعيها للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي من أهمها: إعداد وتخريج جيل جديد بتخصصات نوعية نادرة ومتوائمة مع رؤية المملكة 2030، وتطوير برامجها التعليمية المقدمة لطلابها في مرحلة البكالوريوس، وكذلك العمل على وضع برامج تعليمية متطورة تُقَدّم خريجين مؤهلين بما يلبي حاجة سوق العمل السعودي.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التطوير المستمر ببرامجها وتخصصاتها وخططها الدراسية بما يتواءم مع احتياج سوق العمل ورغبات وميول الطلبة المتقدمين على الجامعة.

وأوضح: "لذلك فقد استحدثت الجامعة عدد 9 تخصصات جديدة في مختلف كلياتها النوعية للعام الجامعي القادم 1445هـ؛ بدءًا من الكليات الصحية حيث تم استحداث تخصص (علم النفس الإكلينيكي) في كلية الصحة العامة، وتخصص (القبالة) في كلية التمريض.. كما تم في الكليات العلمية استحداث تخصصيْ (نظم المعلومات وتحليل الأعمال- إدارة المخاطر) في كلية إدارة الأعمال، وأيضًا تخصصي (الإحصاء وعلوم البيانات- علوم البيئة) في كلية العلوم.. كما تم في الكليات النظرية والإنسانية استحداث تخصص السياحة وإدارة التراث في كلية الآداب، وأيضًا في فرع الجامعة بمحافظة الجبيل تم استحداث تخصصيْ (الرياضة والجهد البدني- الإحصاء وعلوم البيانات) في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل.