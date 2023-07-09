انت الان تتابع "كفالة" يحصد جائزة أفضل حوكمة مؤسسية بالمملكة 2023 من "وورلد فاينانس" العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حصد برنامج ضمان التمويل "كفالة"، جائزة "أفضل حوكمة مؤسسية على مستوى المملكة لعام "2023"، وهي جائزة عالمية تقدمها مجلة "وورلد فاينانس" البريطانية للمؤسسات والجهات المتميزة في مجالات الحوكمة والمطابقة حول العالم.

وتعد "وورلد فاينانس" من المجلات الدولية التي تنتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتهتم شبكة تغطيتها بصناعة المال والأعمال، وهي تقدم جوائز "وورلد فاينانس" بعد تحليل موسع لمنصات الحوكمة الأكثر تنوعاً.

واستحق برنامج ضمان التمويل "كفالة" الجائزة، نظراً لتميزه في نظام الحوكمة الذي يمكّن من تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المستهدفة التي تعد إحدى الركائز الإستراتيجية لبرنامج "كفالة".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج "كفالة" هُمام عبدالعزيز هاشم، عن سعادته بهذه الجائزة التي حصدها البرنامج في ظل النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في هذا الجانب بوضع نظام حوكمة واضح وشفاف داخل برامج الدولة ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإنجاز الفرص والاستثمار في الثروات البشرية والاقتصادية التي تنعم بها المملكة.

وأشار هاشم، إلى أن برنامج "كفالة" عمل على بناء قواعد حوكمة متميزة لتسهيل العمل وتيسيره بشفافية ووضوح لتحقيق 36 هدفاً إستراتيجياً لإتمام رؤية البرنامج في توفير ضمانات فاعلة لتحفز وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام، مؤكداً سعي البرنامج لمواءمة إستراتيجيته الحالية مع تطلعات القيادة ومستهدفات بنك المنشآت لإعادة تشكيل لجان مجلس إدارة البرنامج بما يعزّز تطبيق إجراءات وسياسات الحوكمة، وبما يتكامل مع منظومة بنك المنشآت ويمنحها المرونة اللازمة لدعم نمو الإقراض للمنشآت ذات الأولوية من الشرائح متناهية الصغر والصغيرة، وتفعيل أدوات التمويل الحديثة لقطاع التقنية المالية.