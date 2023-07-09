انت الان تتابع "دواء لقتل سرطانات الدماغ".. إنجاز لمبتعث سعودي يحصد به جائزة "طب هارفارد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 10:53 صباحاً

فاز المبتعث السعودي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وليد صديق، في جائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد؛ وذلك عن بحثه الذي تَوصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ. وقال "صديق" عن تفاصيل البحث: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد التي تسمى HSV معدلة جينيًّا؛ بحيث تكون مختصة فقط في قتل سرطان الدماغ، ويتم نقلها عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات للانتقال بشكل دقيق جدًّا إلى موقع السرطان في الدماغ؛ كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ؛ مما يجعل من علاج مريض سرطان الدماغ أمرًا صعبًا للغاية"؛ وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وأضاف: "البحث المنشور حاليًا لا يزال في طور التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى BWH التابع للجامعة؛ حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية".

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